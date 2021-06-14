Леоні Ганне показала модний колір купальника на відпочинку: вражаючі кадри у бікіні

Інстаграм-блогерка Леоні Ганне відправилася зі своїм хлопцем Алексом у довгоочікувану відпустку. Німецька інфлюенсерка насолоджується теплими сонячними днями на Ібіці. Модниця вирішила показати в інстаграмі стильний купальник на тлі пальм.

Особистий профіль фешіоністи Леоні Ганне в інстаграмі нестримно росте новими підписниками. За білявкою стежить понад 3 мільйони користувачів, які щодня чекають на її бездоганні образи.

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Дівчина добре знається на трендах, тож до її літньої капсули прикута особлива увага. Дивлячись на її світлини модниці зі всього світу надихаються її стильними образами, які можна приміряти на собі під час відпустки.

Блогерка зробила декілька ефектних кадрів на віллі з пальмами у ніжному купальнику салатового кольору. Виріб закцентував увагу на пишному бюсті білявки та її довгих ніжках.

Купальник від бренду Isa Boulder виготовляється вручну невеликою командою жінок-ремісниць. Виріб складається із блискучого атласного стрейчу, який просувається вздовж підводних чашок і має товсті підтримуючі погони та стрейчевих бікіні.

Купальник Леоні доповнила численними золотистими браслетами та перснями. Волосся дівчина вклала рівно, а на обличчя нанесла красивий макіяж. Вона намалювала очі чорним олівцем, а губи нафарбувала насиченою коричневою помадою.

В мережі серед модних блогерів салатовий колір набирає популярності, тож він має всі шанси вирватися вперед та зайняти одну позицію з ультрастильним рожевим та зеленим кольором.

Окрім звабливих кадрів Леоні поділилася з прихильниками не надто приємною фотоісторією, яка трапилася з нею під час відпочинку. Дівчина впала вниз по сходах, тому після різкого удару в неї утворився величезний синець, який вона не посоромилася показати своїй аудиторії.

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