Щодня Леоні Ганне демонструє у своєму інстаграмі стильні образи, якими надихаються понад 3 мільйони користувачів.

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Білявка любить застосовувати у своїх аутфітах яскраві кольори та поєднувати штани з жакетами. Штанних костюмів у фешіоністи є надзвичайно багато, тож доволі часто на основі жакетів блогерка формує свої бездоганні виходи.

Образ Леоні Ганне

Німкеня для свого чергового виходу обрала білий топ та акцентні фіолетові шкіряні штани. Зверху знаменитість одягнула бежевий подовжений жакет.

Стильний образ довершили улюблені туфлі-човники з гострим носком на підборах салатового кольору. Саме їх Леоні найчастіше одягає, коли вирушає на прогулянку. Вона доповнювала їх салатовим жакетом з масивними наплечниками, коричневими шортами бермудами, одягала під шкіряний тренч та твідовий кавовий жакет.

Образ фешіоніста доповнила сонцезахисними окулярами з салатовою оправою та мінімалістичною сумкою Balenciaga, яку одягнула через плече. Волосся Леоні Ганне розпустила та довершила аутфіт подовженими сріблястими сережками.



Стильний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму

Яскраві образи Леоні Ганне

Леоні Ганне прогулялася у весняному костюмі лавандового кольору;

Німецька модниця приголомшила святковим образом у шкіряних штанах та молочному жакеті;