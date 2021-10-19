Леоні Ганне одягнула наймодніші чоботи осені: стильний вихід німецької інфлюенсерки

Німецька блогерка Леоні Ганне пильно слідкує за модними новинками, тож приміряє всі трендові елементи гардероба на собі. Під час своєї останньої прогулянки білявка продемонструвала наймодніші чоботи осені – ботфорти, які поєднала із затишними осінніми елементами гардероба.

Знаменита інфлюенсерка майже щодня ділиться зі своїми прихильниками модними образами. Здебільшого Леоні обирає вбрання від люксових та преміальних брендів, які поєднує між собою.

Зверніть увагу Меган Фокс вийшла у світ в чорному пальто та короткій мініспідниці: розкішний образ

Так, німкеня вирішила створити цілісний образ, який повністю складається з речей нової колекції італійського бренду Etro.

Образ Леоні Ганне

Стрітстайлерка позувала на тлі будинків з колонами. Перед об’єктивом красуня постала в актуальному осінньому образі.

Леоні одягнула червону водолазку з білим логотипом бренду – "літаючим конем" Пегасом з грецької міфології. Зверху вона приміряла темно-коричневий в’язаний светр.

Стильний образ доповнили тонкі шорти з фірмовим візерунком бренду – пейслі, який також називають "турецьким огірком".

Лаконічний та бездоганний образ Леоні Ганне доповнила наймоднішим взуттям осені – чоботами ботфортами "друга шкіра". Таке взуття ідеально доповнює сукні, спідниці та шорти. Look довершувала коричнева сумка з чорною вставкою із масивними каміннями.



Осінній аутфіт Леоні Ганне / Фото з інстаграму блогерки



Осінній аутфіт Леоні Ганне / Фото з інстаграму блогерки