Знаменита інфлюенсерка майже щодня ділиться зі своїми прихильниками модними образами. Здебільшого Леоні обирає вбрання від люксових та преміальних брендів, які поєднує між собою.

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Так, німкеня вирішила створити цілісний образ, який повністю складається з речей нової колекції італійського бренду Etro.

Образ Леоні Ганне

Стрітстайлерка позувала на тлі будинків з колонами. Перед об’єктивом красуня постала в актуальному осінньому образі.

Леоні одягнула червону водолазку з білим логотипом бренду – "літаючим конем" Пегасом з грецької міфології. Зверху вона приміряла темно-коричневий в’язаний светр.

Стильний образ доповнили тонкі шорти з фірмовим візерунком бренду – пейслі, який також називають "турецьким огірком".

Лаконічний та бездоганний образ Леоні Ганне доповнила наймоднішим взуттям осені – чоботами ботфортами "друга шкіра". Таке взуття ідеально доповнює сукні, спідниці та шорти. Look довершувала коричнева сумка з чорною вставкою із масивними каміннями.



Осінній аутфіт Леоні Ганне / Фото з інстаграму блогерки



Осінній аутфіт Леоні Ганне / Фото з інстаграму блогерки