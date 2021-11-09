32-річна блогерка любить подорожувати світом. Знаменитість разом зі своїм бойфрендом Алексом відправилася на Мальдіви. Там білявка продемонструвала розкішну сукню від українського бренду J’Amemme.

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Леоні Ганне обожнює приміряти яскраві образи, а особливо останнім часом робить ставку на неонові кольори.

Так, білявка показала чарівні кадри та відеоролик, який зробила на заході сонця. Красуня одягнула розкішну сукню Oceana неонового салатового кольору з Pre-Fall колекції бренду J’Amemme. Ефектне плаття коштує на сайті 22 тисячі гривень.

Сукня створена з плісированої органзи, яка дозволяє зберегти унікальний об’єм та силует. Інфлюенсерка зачесала хвіст, доповнивши образ крихітною золотистою сумкою від Balenciaga та прозорими салатовими мюлями від бренду AMINA MUADDI.



Ефектний вихід Леоні Ганне в сукні українського бренду / Фото з інстаграму



Ефектний вихід Леоні Ганне в сукні українського бренду / Фото з інстаграму



Ефектний вихід Леоні Ганне в сукні українського бренду / Фото з інстаграму

Що відомо про бренд J’Amemme

J'amemme – це український бренд одягу від кутюр, відомий своїми архітектурними силуетами та фірмовими складками, створеними майстрами вручну. Марка заснована у 2018 році створює кутюрні елементи гардеробу завдяки унікальним тканинам. J'amemme демонструє свої колекції на Тижні моди в Нью-Йорку. В одязі українського бренду моделі позували для глянців Vogue, Harper's Bazaar, Marie Claire, Elle, Cosmopolitan, L'Officiel.



Обкладинка глянцю з сукнею від бренду J'amemme / Фото з інстаграму