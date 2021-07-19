Леоні Ганне одягнула розкішну золотисту сукню на закриття Каннського кінофестивалю: фото

Німкеня Леоні Ганне – неймовірно стильна інфлюенсерка. Дівчина вражає своїми аутфітами не лише прихильників в інстаграмі, але й гостей Каннського кінофестивалю. На відкриття знаменитість завітала у помпезній м’ятній сукні, а на закриття прийшла у розкішному золотому платті.

Кожного дня впродовж 12 днів знаменитості з’являлися на червоній доріжці 74-го Каннського кінофестивалю у чудових образах. Для закриття всесвітньо відомої кіноподії німецька блогерка обрала пишну кутюрну сукню від бренду Georges Hobeika.

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Інфлюенсерка з Німеччини гучно заявила про себе в день відкриття Каннського кінофестивалю. Сукня м’ятного кольору зшита з кількох десятків метрів тюлю справила величезне враження на пресу та фотографів. Виділитися серед натовпу Леоні Ганне вирішила вдруге.

Модна блогерка одягнула багатоярусну золотисту сукню з довгим шлейфом. Виріб з нової кутюрної колекції весна – літо 2021 вдало підкреслив струнку талію Леоні, а відсутність бретельок додавали образу чарівності та сексуальності.

Свій розкішний вихід знаменитість доповнила ювелірними виробами. Вона одягнула масивні сережки та браслети від італійського бренду Pomellato. Біляве волосся стилісти зав’язали красуні у хвіст, а візажисти нанесли на обличчя яскравий макіяж. Повіки намалювали золотистими тінями, а пухкі губи – рожевим блиском для губ.

Фанати зірки стрітстайлу засипали її в коментарях позитивними відгуками.

"Ти виглядаєш фантастично";

"Я перестала дихати, коли побачила твій образ. Леоні, ця сукня приголомшлива і така особлива";

"Моя королева краси";

"Ви цариця червоних килимових доріжок";

"Я так люблю твої приголомшливі образи. Це фантастика".

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