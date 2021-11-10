Білявка Леоні Ганне одна з небагатьох трендсеттерів, що володіє бездоганним смаком в одязі та майже щодня демонструє в мережі нові чудові аутфіти, які хочеться довго розглядати.

Читайте також Блейк Лайвлі вийшла у світ в чарівній мінісукні з великим бантом: фото вражаючого образу

Красуня зараз відпочиває на Мальдівах, тож для теплої країни обрала невагомі сукні від українського бренду Santa Brands. Інфлюенсерка зробила кілька фантастичних кадрів на тлі нічного неба. Вона одягнула бежеву білизну, а зверху – салатову довгу сукню з еластичної тканини та кристалів, що розсипані по всьому платті.

Виріб на довгий рукав оздоблений двома розрізами, які додають сукні ще більшої ефектності. Плаття від українського виробника коштує на сайті майже 20 тисяч гривень. Модниця зачесала волосся у хвіст та доповнила образ мінімалістичною блискучою сумкою та мюлями від AMINA MUADDI.



Ефектний вихід Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Ефектний вихід Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Ефектний вихід Леоні Ганне / Фото з інстаграму інфлюенсерки

Свій другий аутфіт Леоні назвала «русалкою в сітці». Вона приміряла під низ чорну білизну, а зверху одягнула довгу сукню з сітчастої тканини, що переливається блискітками. Знаменитість зачесала пучок, одягнула босоніжки з камінчиками та довершила образ сумкою зі стразами. Цю сукню Леоні також приміряла від українського бренду Santa Brands.