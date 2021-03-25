Кросівки, шкіряні штани та молочний тренч: Леоні Ганне нагадує, що треба купити цієї весни

Популярна модна інфлюенсерка Леоні Ганне продемонструвала своїм прихильникам бездоганний образ. Вона одягнула стильне вбрання, яке може повторити будь-яка модниця цієї весни.

Білявка Леоні Ганне одна з небагатьох трендсеттерів, що володіє бездоганним смаком в одязі та майже щодня демонструє в мережі нові чудові аутфіти, які хочеться довго розглядати.

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Німецька блогерка своїм весняним виходом нагадала нам про стильні та базові елементи гардеробу, які треба придбати в цьому сезоні. Навесні не обійтися без тренча, ультрамодних шкіряних штанів та кросівок. Аутфіт складений Леоні Ганне ідеально підійде для прогулянок містом.

Образ Леоні Ганне

Перед об’єктивом fashion-інфлюенсерка постала у білому кроп-топі та темно-оливкових шкіряних штанах, які поєднала зі світло-м’ятними кросівками. Зверху зірка стрітстайлу одягнула сірий тренч.

Її образ доповнила об’ємна сіра сумка з широкою ручкою на плече. Леоні зав’язала волосся у хвіст та довершила аутфіт сонцезахисними окулярами з білою оправою. На обличчі блогерка зробила природний макіяж.



Бездоганний весняний образ Леон Ганне / Фото з інстаграму



Бездоганний весняний образ Леон Ганне / Фото з інстаграму

Ефектні аутфіти Леон Ганне