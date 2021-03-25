Кросівки, шкіряні штани та молочний тренч: Леоні Ганне нагадує, що треба купити цієї весни
Популярна модна інфлюенсерка Леоні Ганне продемонструвала своїм прихильникам бездоганний образ. Вона одягнула стильне вбрання, яке може повторити будь-яка модниця цієї весни.
Джерело:інстаграм Леоні Ганне
Білявка Леоні Ганне одна з небагатьох трендсеттерів, що володіє бездоганним смаком в одязі та майже щодня демонструє в мережі нові чудові аутфіти, які хочеться довго розглядати.
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Німецька блогерка своїм весняним виходом нагадала нам про стильні та базові елементи гардеробу, які треба придбати в цьому сезоні. Навесні не обійтися без тренча, ультрамодних шкіряних штанів та кросівок. Аутфіт складений Леоні Ганне ідеально підійде для прогулянок містом.
Образ Леоні Ганне
Перед об’єктивом fashion-інфлюенсерка постала у білому кроп-топі та темно-оливкових шкіряних штанах, які поєднала зі світло-м’ятними кросівками. Зверху зірка стрітстайлу одягнула сірий тренч.
Її образ доповнила об’ємна сіра сумка з широкою ручкою на плече. Леоні зав’язала волосся у хвіст та довершила аутфіт сонцезахисними окулярами з білою оправою. На обличчі блогерка зробила природний макіяж.
Бездоганний весняний образ Леон Ганне / Фото з інстаграму
Бездоганний весняний образ Леон Ганне / Фото з інстаграму
Ефектні аутфіти Леон Ганне
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