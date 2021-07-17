Леоні Ганне демонструє яскравий зелено-жовтий образ на вулицях Берліна: бездоганний вихід

Популярна німецька інфлюенсерка Леоні Ганне після вражаючої появи на Каннському кінофестивалі в розкішній сукні, повернулася додому в Берлін. Знаменитість вже встигла вигуляти красивий літній образ у зелено-жовтих кольорах.

Леоні Ганне активно диктує тренди світовим модницям. Вона часто одягає вбрання з останніх колекцій, вміло поєднує між собою елементи гардеробу, створюючи стильний комплект. Кожним ефектним виходом Леоні Ганне насолоджуються понад 3,5 мільйони прихильників.

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Інфлюенсерка обожнює яскраві кольори. Вона створює бездоганні монохромні образи в будь-яких кольорах,окрім того, вона добре розуміється на техніці колорблокінгу, тож показує підписникам, з чим можна поєднати жакет неонового кольору та які аксесуари краще впишуться в такий аутфіт.

Яскравий look Леоні Ганне

Знаменитість вирушила на прогулянку у зеленому топі із зав’язками на шиї. На низ вона одягнула голубі джинси на високій посадці. Зверху Леоні приміряла неоновий жакет оверсайз жовтого кольору.

До нього вона підібрала силіконові неонові туфлі з фактурними підборами від бренду Amina Muaddi. Щодо аксесуарів, то німкеня зробила ставку на сонцезахисних окулярах з жовтою оправою від Prada та одній сережці неонового кольору.

Образ довершила мінімалістична зелена сумка від Сhanel. Білявка розпустила волосся, підкреслила погляд чорними стрілками, а губи намалювала коричневим блиском.

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