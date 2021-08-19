Леоні Ганне демонструє найкращу літню сукню для відпочинку: бездоганний образ
Джерело:інстаграм Леоні Ганне
Німкеня Леоні Ганне кожного дня демонструє в інстаграмі свої бездоганні літні образи. Інфлюенсерка нещодавно відпочивала в Італії. Там вона приміряла чималу кількість стильних суконь, а тепер ділиться світлинами зі своїми прихильниками.
Німецька інфлюенсерка – улюблениця стрітстайл-фотографів. Кожен сезон вона підкорює вулиці на Тижнях моди у розкішних аутфітах, які одразу потрапляють на сторінки модних глянців.
Партнерський матеріал Найреалістичніший настінний електрокамін з кристалами Ignite XL від ірландської компанії Dimplex
За інстаграм-сторінкою завжди усміхненої білявки стежить майже 4 мільйони прихильників. Дівчина часто показує оригінальні образи та демонструє на собі останні тренди моди.
В одному зі своїх останніх дописів, блогерка опублікувала світлину у стильній чорній сукні, яку обожнюють всі фешіоністи.Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни Dimplex. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.
Образ Леоні Ганне
Леоні продемонструвала довгу чорну сукню з глибоким декольте та вирізами на талії. Такий фасон плаття особливо підкреслює жіночність. Модниця підібрала до сукні чорні сандалі та маленьку мінімалістичну сумку від Hermes м’ятного кольору.
Біляве волосся Леоні вклала у пучок. На обличчі красуня зробила ніжний макіяж з акцентом на губах, які намалювала бордовою помадою.
Літній аутфіт інфлюенсерка довершила золотими браслетами. Фото на тлі готелей та вілл у скалах в приморському місті Амальфі у Салернській затоці зібрало майже 50 тисяч вподобань.
Стильний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму блогерки
Стильний образ Леоні Ганне / Фото з інстаграму блогерки