Різка зміна способу життя та підлаштування до нових реалій змусили нас відмовитися від ідеального крою штанів, обравши натомість зручність та практичність. На заміну джогерам, від яких фанатіли всі минулих сезонів, прийшли обтислі легінси зі штрипками. Їх вже починають стилізувати у своїх образах модні інфлюенсери.

Довгий час легінси вважалися чимось застарілим і немодним. Однак в цьому сезоні дизайнери вирішили їх реанімувати і представили чимало стильних версій, які органічно вписуються в сучасний гардероб.

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Легінси зі штрипками – не новинка. Вперше такі легінси заявили про себе у XIX-XX століттях, як елемент жокейської уніформи. Через пів століття легінси зі штрипками штурмували найпрестижніші гірськолижні курорти.

Ще через 20 років легінси вже завоювали любов прихильниць аеробіки, а ще через два десятиліття з’явилися у таких знаменитих дизайнерів, як Демна Гвасалія, Донателла Версаче, Стелла Маккартні та інших.Легінси зі штрипками були на піку популярності у 2016 році, тож зрозуміти, коли вони знову повернуться в моду – було лише питанням часу.

Легінси зі штрипками – це універсальний побратим базових чорних лосин. Легінси зараз стали не лише одягом для спорту, але й повноцінною заміною штанів на щодень. Крихітна деталь на стопі має вирішальне значення, адже перетворює звичайні лосини в ультрастильний елемент гардеробу.

За словами стилістів, найвигідніше партнерство легінсів зі штрипками – носіння яскравих туфель-човників, які привернуть увагу до краю штанини і до самої штрипки, не залишивши непоміченою цю сміливу деталь образу. Варто зауважити, що легінси зі штрипками подовжують ноги, якщо заміксувати їх з туфлями-човниками на підборах.

Іспанська модниця Бланка Міро одягає легінси на прогулянку містом з лоферами, французька інфлюенсерка Філіппа Гекк поєднує їх з балетками, шведська модель Ельза Госк стилізує яскраві легінси з блакитними сабо, а норвезька модниця Ніна Сандбег приміряє стильний лаймовий жакет з туфлями-човниками такого ж кольору в парі з чорними легінсами.