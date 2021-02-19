Знаменитий італійський бренд Dolce & Gabbana представив нову амбасадорку. Нею стала британська модель, аристократка, племінниця принцеси Діани – Леді Кітті Спенсер.

Вперше Кітті Спенсер з’явилася на подіумі іменитого бренду у 2017 році. Її аристократичне походження допомогло їй стати уособленням еталонної дівчини бренду.

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Спенсер брала участь у численних рекламних кампаніях, а у 2018 році вона відкрила показ Alta Moda на березі озера Комо.



Леді Кітті Спенсер на показі Dolce & Gabbana / Vogue

Британська модель розповідає, що з брендом Dolce & Gabbana її об'єднує шалена любов до Італії, культури та мистецтва. Спенсер навчалася у Флоренції, тож дуже тонко відчуває все, що пропагують у своїх колекціях Доненіко Дольче і Стефано Габбана.

"Стати глобальним амбасадора Dolce & Gabbana – для мене велика честь. Можливість попрацювати з Доменіко і Стефано – це для мене безцінний досвід і унікальна можливість дізнатися щось нове про улюблену Італію", – зазначила Спенсер.



Леді Кітті Спенсер стала амбасадором Dolce & Gabbana / Фото з інстаграму

Безліч разів 30-річна спадкоємиця та натхнення для багатьох британок з'являлася на показах Dolce & Gabbanа як спеціальний гість. Кітті Спенсер представляє той жіночий канон краси, який оспівує бренд у своїх колекціях, і все завдяки її шарму і вродженому почуттю гідності.

"Ми щасливі вітати Кітті в нашій великій родині. Її харизма і внутрішній світ направили нас на правильний шлях. Бачити то, як вона носить наші творіння, презентує їх у рамках власного стилю – неймовірне відчуття для нас", – зазначили Доменіко Дольче і Стефано Габбана.



Леді Кітті Спенсер стала амбасадором Dolce & Gabbana / Фото з інстаграму