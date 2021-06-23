В образі замовниці вбивства Гуччі: Леді Гага з’явилася на обкладинці глянцю Madame

Американська співачка Леді Гага стала головною героїнею нового випуску німецького глянцю Madame. Знаменитість з’явилася в образі замовниці вбивства Гуччі Патриції Реджані.

Зйомки біографічної драми "Дім Гуччі" наробили в мережі багато шуму. Окрім того, що папараці кожного дня "зливали" в мережу образи Леді Гаги зі зйомок, колишня дружина Гуччі Патриція Реджані висловлювала своє незадоволення Леді Гагою.

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За словами жінки, яка відсиділа у колонії 18 років, їй не подобається, акторська непрофесійність, адже телезірка і гадки не має, кого грає у фільмі.

"Мене дратує те, що Леді Гага зображує мене у новому фільмі Рідлі Скотта, навіть не маючи ввічливості чи здорового глузду, щоб прийти і зустрітись зі мною.Я вважаю, будь-який хороший актор повинен спершу пізнати людину, яку він має зіграти. Думаю, це неправильно, що зі мною не зв'язались", – наголосила 72-річна Патриція Реджані.

Зйомки фільму про останні роки життя дизайнера Мауріціо Гуччі нещодавно завершилися, тож Леді Гагу запросили стати героїнею для липнево-серпневої обкладинки.

Головний редактор журналу вирішив стилізувати світлину під малюнок фарбами. На обкладинці Леді Гага позує у червоній сорочці, накинувши зверху шубу. Так досі любить ходити Патриція Реджані.

Аутфіт виконавиці довершували вінтажні сережки з камінням, персні, масивне кольє та насичений макіяж та зачіска колишньої дружини модельєра.



Леді Гага на обкладинці глянцю Madame / Фото з твіттера

Чому Патриція Реджані замовила вбивство?

Після 13 років шлюбу дизайнер Мауріціо Гуччі вирішив покинути Патрицію Реджані без жодних пояснень. Керівник будинку моди Gucci пішов не тільки від Патриції, але й від двох маленьких доньок, чого не змогла йому пробачити жінка. Її також розлютив факт, що коханка Гуччі була значно молодшою від неї, відтак у 1995 році Патриція Реджані замовила вбивство.

У 1998 році колишня дружина покійного дизайнера була визнана винною в організації вбивства і засуджена до 29 років тюремного ув'язнення. У 2000 році апеляційний суд Мілана скоротив термін ув'язнення до 26 років. Дізнавшись про це, Патриція намагалася повіситися на шнурку, але її встигли врятувати. Провівши у в'язниці в цілому 18 років, вона вийшла на свободу у 2016 році.



Леді Гага зіграла Патрицію Реджані