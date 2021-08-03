У гардеробі Леді Гаги є речі на будь-який смак – від яскравих суконь пікантної довжини до стриманих костюмів у класичному стилі. На диво, у всіх своїх вбраннях вона виглядає й почувається гармонійно. Кілька днів тому співачка виходила у світ у звабливій сукні, а сьогодні з'явилась в образі ділової леді.

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Вінтажний образ Леді Гаги від Жан-Поля Готьє

Голлівудська зірка приміряла світло-сірий костюм у чорну смужку, який візуально витягує силует. Подовжений двобортний жакет і вільні штани – ідеальне поєднання цього спекотного літа.

Автором вінтажного аутфіту є культовий французький модельєр Жан-Поль Готьє. У його вбраннях красувались найвідоміші світові знаменитості – Мадонна, Діта фон Тіз, Ірина Шейк, Cardi B, Вінні Гарлоу та інші.

Однак Леді Гага не була б собою, якби не додала зухвалості елегантному образу. Вона обрала нюдові ботильйони на 30-сантиметровій платформі, які делікатно приховані за широкими штанами.

З аксесуарів зірка підібрала:

стильні сонцезахисні окуляри "котяче око";

крихітний білий клатч зі сріблястою застібкою.

Леді Гага в костюмі від Жан-Поля Готьє / Фото Getty Images

Нагадаємо, у січні 2020 року легендарний Жан-Поль Готьє завершив дизайнерську кар'єру після 50 років в індустрії моди. Він запам'ятався світу як "модний революціонер" і створив безліч образів, якими захоплювалися на найпрестижніших світських заходах і червоних доріжках.