Леді Гага зачарувала та вразила фанатів образами у чорних сукнях: ефектні кадри

Знаменита співачка та королева зухвалих виходів Леді Гага вкрай рідко демонструє свої образи, втім цього року до неї прикута особлива увага. Акторка нещодавно завершила зйомки фільму "Дім Гуччі", а зараз активно готується до нового шоу з Тоні Беннеттом. В мережі з’явилися її різні образи у чорній сукні.

На початку липня Леді Гага підкорювала Нью-Йорк в епатажних образах. Щодня на сходах знаменитого готелю The Plaza в якому вона жила, знаменитість показувала бездоганні аутфіти в брендових сукнях, аксесуарах та коштовних прикрасах. Після деякого затишшя виконавиця знову почала потрапляти під приціли фотокамер.

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Епатажний вихід Леді Гаги

Популярна співачка для виходу в світ одягнула чорну обтислу сукню довжини міді на бретельках з фактурним ліфом. Знаменитість зачесала волосся у пучок, одягнула сонцезахисні окуляри та довершила образ чорною сумкою.

Найбільшу увагу до цього образу привернуло взуття артистки. Леді Гага славиться своїми епатажними образами, тож одягнути чоботи на височенній платформі та підборах для неї не складає жодних труднощів, втім фанати були вражені від сміливості виконавиці пройтися в такому взутті вулицями Нью-Йорка, тож засипали фото безліччю коментарів.

"Здається, я зламав щиколотку просто дивлячись на це фото";

"Тільки Леді Гага може ходити в такому";

"Взуття смішне, але це Леді Гага, тому нічого дивного";

"Зіпсувала таке гарне вбрання цими черевиками, зараз же ж не 2010 рік";

"Виглядає вона неймовірно".

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Елегантний образ Леді Гаги

Знаменитість вміє не лише епатувати, але й з’являтися перед прихильниками в повсякденних та милих образах. Так, у своєму інстаграмі виконавиця опублікувала фото на тлі найвідомішої будівлі Нью-Йорка – Empire State Building. На терасі ресторану чи готелю Леді Гага зробила красиві кадри в елегантному вбранні.

Виконавиця приміряла довгу чорну сукню, що оздоблена золотистими ґудзиками та чорним ременем із золотою пряжкою та ланцюжками. Образ завершили туфлі-лодочки чорного кольору з фактурними кільцями.

Аутфіт Леді Гага довершила сережками з перлинами, перснем та сонцезахисними окулярами Cat Eye. Волосся знаменитість зібрала в пучок.

Цей образ вже більше сподобався фанатам. В коментарях вони написали, що Леді Гага – справжня королева Нью-Йорка і їй це місто неабияк личить.

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