Своєю кожною появою Леді Гага демонструє бунтарський стиль. Усі її концертні образи стають втіленням неземних фантазій зірки. Втім для презентації свого альбому вона обрала вишукане вбрання, яке підкреслило її жіночність.

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Мініальбом, який називається Love for Sale, Леді Гага записала з Тоні Беннеттом. На презентацію вона прибула в чорній сукні від бренду Elie Saab. Виріб складається з трикотажного верху в рубчик, довершеного чорним пір’ям та спідниці плісе максідовжини. Плаття довершив чорний мінімалістичний пояс на талії.

Стилісти зробили знаменитості стильну зачіску. Вони зав’язали високий пучок та випустили два пасма накручені волосся спереду. Візажисти довершили розкішний образ ефектним макіяжем. Зелені очі співачки підкреслили чорними стрілками, а губи намалювали персиковою помадою.



Леді Гага в розкішній сукні на презентації власного альбому / Фото з інстаграму

Знаменитість під час концерту, на якому виконала кілька своїх пісень та заспівала в дуеті з Тоні Беннетом, приміряла ще 2 розкішні сукні. Вона одягнула блискучу чорну сукню та золотисте плаття з пір’ям.



Леді Гага в розкішній сукні на презентації власного альбому / Фото з інстаграму



Леді Гага в розкішній сукні на презентації власного альбому / Фото з інстаграму