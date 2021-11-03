Леді Гага вперше в історії прикрасила обкладинки британського та італійського Vogue водночас

Американська виконавиця Леді Гага зараз перебуває в центрі уваги. Все через те, що наприкінці листопада відбудеться світова прем’єра фільму "Дім Гуччі", в якому знаменитість зіграла головну роль. Користуючись нагодою італійський та британський Vogue запросив Леді Гагу знятися для їхніх обкладинок.

Леді Гага вперше в історії прикрасила обкладинки британського й італійського Vogue водночас. Для британського глянцю епатажну знаменитість знімав легендарний фотограф Стівен Мейзел, а за стилізацію відповідав головний редактор видання Едвард Еннінфул.

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На обкладинці глянцю зірка позувала у розкішному вбранні від бренду Schiaparelli. Вона приміряла сукню-бюстьє чорного кольору з глибоким розрізом, яку довершувала габаритна металізована тафта. Особливою родзинкою образу стало коротке синє волосся та кольоровий макіяж.



Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму

Італійська обкладинка глянцю вийшла кардинально іншою. Леді Гана позує з ніжним макіяжем у кутюрному образі від Valentino авторства дизайнера П’єрпаоло Піччоллі.



Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму

Для зйомок 35-річна виконавиця приміряла чорно-білу сукню Chanel та чорне пальто Balenciaga Couture. Епатажна співачка для італійського видання навіть повністю роздягнулася. Перед об’єктивом фотокамери вона позувала топлес у двох відвертих позах. На кадрах можна розгледіти татуювання зірки на талії, стегні та спині.



Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму



Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму



Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму



Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму



Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму



Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму



Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму



Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму