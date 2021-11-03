Леді Гага вперше в історії прикрасила обкладинки британського й італійського Vogue водночас. Для британського глянцю епатажну знаменитість знімав легендарний фотограф Стівен Мейзел, а за стилізацію відповідав головний редактор видання Едвард Еннінфул.

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На обкладинці глянцю зірка позувала у розкішному вбранні від бренду Schiaparelli. Вона приміряла сукню-бюстьє чорного кольору з глибоким розрізом, яку довершувала габаритна металізована тафта. Особливою родзинкою образу стало коротке синє волосся та кольоровий макіяж.

Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue
Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму

Італійська обкладинка глянцю вийшла кардинально іншою. Леді Гана позує з ніжним макіяжем у кутюрному образі від Valentino авторства дизайнера П’єрпаоло Піччоллі.

Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue
Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму

Для зйомок 35-річна виконавиця приміряла чорно-білу сукню Chanel та чорне пальто Balenciaga Couture. Епатажна співачка для італійського видання навіть повністю роздягнулася. Перед об’єктивом фотокамери вона позувала топлес у двох відвертих позах. На кадрах можна розгледіти татуювання зірки на талії, стегні та спині.

Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue
Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму

Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue
Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму

Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue
Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму

Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue
Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму

Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue
Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму

Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue
Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму

Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue
Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму

Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue
Леді Гага знялася для двох обкладинок Vogue / Фото з інстаграму