Леді Гага спричинила фурор своїм виходом на прем’єрі "Дому Гуччі": яскраві фото

9 листопада у Лондоні відбулася прем’єра довгоочікуваного фільму "Дім Гуччі", в якому Леді Гага зіграла одну з головних ролей. На червоній доріжці американська акторка з’явилася в еклектичному образі.

9 листопада вся знімальна група вирушила у світове турне з нагоди прем’єри фільму "Дім Гуччі". Першою зупинкою стала Велика Британія. Саме у Лондоні головні герої стрічки здійснили перший вихід на червону доріжку.

Читайте також Головні герої серіалу "Гра в кальмара" здійснили світський вихід у Лос-Анджелесі: стильні образи

Леді Гага, що зіграла у фільмі Патрицію Реджані, яка замовила вбивство свого ексчоловіка, – онука засновника Gucci Мауріціо Ґуччі, завітала на прем’єру в ефектному образі. Вона одягнула напівпрозору сукню зі шлейфом фіолетового кольору від Модного будинку Gucci.

Її образ доповнили чорні колготки в сіточку та чоботи на високих підборах. Леді Гага одягнула чорні напівпрозорі рукавиці, розпустила біляве волосся, а на обличчі зробила насичений макіяж в темно-фіолетових тонах. Образ знаменитості довершило коштовне кольє, численні браслети і персні.



Леді Гага на прем'єрі фільму "Дім Гуччі" / Фото з Getty Images

Компанію їй на червоній доріжці склали Сальма Гаєк, Джаред Лето, Адам Драйвер та інші. Для виходу на червону доріжку Сальма Гаєк обрала золотисту сукню з ефектом розтопленого золота від Gucci. Адам Драйвер і Джаред Лето також обрали костюми від італійського Модного будинку.

Адам красувався перед камерами у класичному чорному костюмі, а Джаред Лето обрав оксамитовий костюм кольору морської хвилі.



Головні герої фільму "Дім Гуччі" / Фото з Getty Images

Все, що ми знаємо про передісторію фільму Рідлі Скотта "Дім Гуччі" – читайте за