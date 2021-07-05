Леді Гага підкорює Нью-Йорк: 5 розкішних образів знаменитості в готелі The Plaza

Останні декілька днів Леді Гага проводить у готелі The Plaza. Саме в цьому легендарному місці, де знімали фільми "Сам удома" та "Великий Гетсбі" знаменитість демонструє бездоганні образи у стилі Старого Голлівуду.

Леді Гага сильно скучила за світськими виходами та папараці, оскільки кожного разу демонструє пресі ретельно підібрані образи до найменших дрібниць.

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Для появи на шоу American Idol знаменитість обрала романтичну рожеву сукню в горошок довжини міді з рукавами-ліхтариками. Жіночності аутфіту зірка додала завдяки аксесуарам: білим туфлям-човникам та мінісумці Fendi Peekaboo.



Розкішні образи Леді Гаги у Нью-Йорку / Vogue

Згодом виконавиця відправилася на прогулянку у чорній сукні з весняно-літньої колекції Alexander McQueen. Плаття з ярусами мережива шантильї і корсетним ліфом особливо привернуло увагу прихильників. Його знаменитість доповнила сумкою YSL Mombasa Horn Bag, замшевими туфлями Jimmy Choo та чорними сонцезахисними окулярами Cat Eye.



Розкішні образи Леді Гаги у Нью-Йорку / Vogue

Для чергового виходу Леді Гага приміряла обтислу довгу сукню з вирізом та об’ємними рукавами-ліхтариками. Образ довершила зачіска в дусі Старого Голлівуду, сонцезахисні окуляри та сережки-краплі від Oscar de la Renta. Також виконавиця приміряла улюблений аксесуар Грейс Келлі – сумку-клатч Mark Cross.



Розкішні образи Леді Гаги у Нью-Йорку / Vogue

В одному зі своїх чергових образів артистка перетворилася на наречену. Для світського виходу вона приміряла білосніжний total look. Співачка одягнула сукню з прозорого тюлю в гороховий принт, а зверху накинула білосніжне пальто. Стилісти знову зробили знаменитості її улюблену зачіску.

Довершили образ білі туфлі та геометрична сумка м’ятного кольору. Вихід не обійшовся без сонцезахисних окулярів та масивних сережок з перлинами.



Розкішні образи Леді Гаги у Нью-Йорку / Vogue

Востаннє на сходах готелю The Plaza свою любов до моди Леді Гага довела цікавим образом. Знаменитість одягнула атласну шовкову сорочку в горошок з об’ємними рукавами, доповнивши її спідницею-олівцем, чорними лаконічними туфлями, мінімалістичною сумкою.

Екстравагантний та водночас стриманий образ Леді Гага вирішила підкреслити яскраво нафарбованими губами червоною помадою.



Розкішні образи Леді Гаги у Нью-Йорку / Vogue