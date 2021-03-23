Лавандовий – наймодніший колір осені, який стилісти радять носити вже зараз

У багатьох лавандовий колір символізується з Провансом, відпусткою та сонячними літніми днями. Саме тому дизайнери вирішили зробити саме цей відтінок бузкового кольору актуальним восени – в той період, коли нам не вистачає сонця і тепла. Всупереч майбутньому сезону, стилісти радять використовувати цей колір у своєму гардеробі вже зараз.

За допомогою лавандового кольору можна розставляти ключові відтінки в образах. Навіть звичайний светр додасть вашому повсякденному образу святковості.

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Під час Тижнів моди дизайнери презентували кілька суконь у лавандовому кольорі: довжини максі, напівпрозорі та трикотажні. Плаття з цього ультрапопулярного матеріалу в майбутньому сезоні не покидатимуть своїх позицій та будуть такими ж модними.



Лавандовий – головний колір осені / Vogue

Для екстравагантних модниць, які не бояться створювати яскраві аутфіти, створено шубу лавандового кольору. Такий варіант можна поєднувати з голубою водолазкою та чобітьми, ставши справжньою зіркою стрітстайлу.

Креативний директор бренду Blumarine Микола Броньяно придумав ошатний подовжений кардиган лавандового кольору, який пропонує носити з широким поясом та штанами кльош з 2000-х років.



Лавандовий – головний колір осені / Vogue

Навесні та влітку лавандовий чудово поєднується з пастельними та яскравими відтінками. Креативний директор Marni Франческо Рісс у новій колекції осінь – зима 2021/22 пропонує одягати лавандовий в парі з яскравим червоним.

Стилісти радять не чекати осені, а вже зараз поповнювати свої гардероби стильним лавандовим вбранням. Обирайте лавандові мінісукні, топи, бейсболки, кросівки, сумки та світшоти.



Лавандовий – головний колір осені / Vogue



Лавандовий – головний колір осені / Vogue



Лавандовий – головний колір осені / Vogue



Лавандовий – головний колір осені / Vogue