Українська виконавиця Тіна Кароль бере участь у колабораціях з різними брендами. Раніше вона випустила колекцію взуття з брендом Kachorovska під назвою "Сама собі свято". Натомість у травні зірка створила хустинки.

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Співачка представила колаборацію з українським брендом Dolya. Стильні хустинки коштують 1550 гривень. Тіна Кароль вже показувала відвертий та трендовий аутфіт з хустинкою помаранчевого кольору, а зараз вона продемонструвала інший варіант з чорним головним убором.

Образ Тіни Кароль

Для нового look знаменитість обрала модне вбрання. Вона постала перед камерою в бежевому топі без рукавів, що вдало підкреслював фігуру. Тіна Кароль поєднала його з чорними латексними штанами, що додавали ауфіту зухвалості.

Співачка доповнила таке вбрання аксесуарами – різними каблучками на пальцях. Одним з вдалих акцентів також був чорний манікюр.

Тіна Кароль розпустила волосся та вклала його легкими хвильками, довершивши зачіску чорною хустинкою від власного бренду. На обличчі зірка зробила гарний макіяж. Вона підкреслила очі чорними стрілками й нафарбувала губи персиковою помадою.



Тіна Кароль / Фото з інстаграму Тіни Кароль

Прихильники артистки засипали її компліментами у коментарях під публікацією: