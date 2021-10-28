Ланцюги, шкіра і латекс: Белла Хадід і донька Мадонни взяли участь в показі Mugler – фото

Другий сезон поспіль креативний директор Модного будинку Mugler Кейсі Кедуолладер відмовляється від традиційного шоу. Він представив віртуальний показ сезону осінь – зима 2021/2022 на чолі із зірковими моделями.

Бренд Mugler відомий своїми ефектними образами, які підкреслюють жіночі образи. Нова колекція вийшла неабияк епатажною та сексуальною. У показі взяли участь супермодель Белла Хадід, донька Мадонни Лурдес Леон, Амбер Валетта та інші.

Читайте також Шкіряний жакет – мастхев осіннього гардероба: 7 стильних образів

Белла Хідід з’явилася перед камерами у латексному комбінезоні синього кольору, ефектному чорному виробі з глибоким асиметричним вирізом та золотистими ланцюжками.

Лурдес Леон почала стрімко будувати кар’єру в модельному бізнесі. Дівчина вже встигла знятися для кількох глянців та вперше розпочала свою співпрацю з Модним будинком. Вона приміряла шкіряне боді та лосини-колготки з вирізами.

Як завжди, шоу Mugler виявилося високотехнологічним. У ролику з'явилися невидимі люди, які копіювали рухи моделей, було використано зворотнє перемотування та спеціальні технологічні трюки з "падінням" моделей.



Белла Хадід дефілювала на показі нової колекції Mugler



Белла Хадід дефілювала на показі нової колекції Mugler



Белла Хадід дефілювала на показі нової колекції Mugler



Белла Хадід дефілювала на показі нової колекції Mugler

Показ нової колекції Mugler: дивіться відео онлайн