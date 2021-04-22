Італійська блогерка К'яра Ферраньї поділилася зі своєю 23-мільйонною аудиторією чудовими знімками. Інфлюенсерка стала головною героїнею японського глянцю Harper’s Bazaar. Білявка з’явилася на обкладинці глянцю в особливому стані.

Одна з найпопулярніших італійських трендсеттерів К’яра Ферраньї та її чоловік, італійський репер Fedez, 23 березня, стали вдруге батьками. У 33-річної fashion-блогерки та 31-річного виконавця народилася донечка, яку назвали Вікторією.

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Молоді батьки вже місяць насолоджуються появою немовлятка в їхній сім'ї, тож в честь її першого маленького свята К’ яра вирішила показати свою особливу обкладинку для японського глянцю. На ньому блогерка позує з животом на останніх місяцях вагітності.

На обкладинці глянцю Ферраньї знялася у білому атласному жакеті з прорізаними рукавами. Інфлюенсерка оголила не лише свій живіт, але й груди. Зону декольте довершила золотиста прикраса у вигляді змії від італійського бренду Bulgari.

К’яра постала зі звичною для себе зачіскою та ніжним макіяжем. Візажисти нафарбували повіки золотистими тінями, а губи – світло-коричневою помадою.

Білявка на своїй сторінці в інстаграмі показала деякі кадри з фотосесії. Популярна італійка одягнула невагому довгу фіолетову сукню з напівпрозорої тканини. Перед об’єктивом фотографа блогерка сиділа оголивши ноги. На іншому кадрі можна розгледіти срібне кольє від Bulgari у вигляді довгої закрученої змії.

"Принцеса змій", – підписала кадри К’яра.

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Для іншої світлини трендсеттерка також оголилася одягнувши чорну сукню з прозорої тканини, горловина якої була стильно оздоблена пір’ям. Майбутня матуся донечки позувала у профіль, демонструючи свій доволі круглий живіт.

Знаменитість також поділилася кадрами, на яких вона вже приміряла стильні костюми у зеленому та сірому кольорах та білосніжній сукні smock з оборками.

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