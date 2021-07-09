Відома італійська блогерка веде активний спосіб життя та майже щодня вирушає кудись у справах. Нещодавно вона прилетіла з відпочинку у Греції, а вже вчора приїхала на Каннський кінофестиваль.

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Там вона влаштувала тематичну вечерю. Знаменитість у травні разом з компанією Nespresso почали співпрацю пропонуючи "каву на колесах". Відкриття відбулося у Мілані, де живе К’яра. До 18 липня люди можуть прийти пообідати, зробити ланч, аперитив або повечеряти.

У колекцію Nespresso x Chiara Ferragni увійшли кавомашини і аксесуари Nespresso в авторському виконанні Феррані.

Всю концепцію кав’ярні блогерка перенесла в Канни та запросила на вечерю найближчих знайомих. Для такої події знаменитість підібрала стильний образ.

Аутфіт К'яри Ферраньї

Інфлюенсерка одягнула рожеву спідницю з глибоким вирізом, яку поєднала з жовтою сорочкою на довгий рукав. Виріб модниця зав’язала на животі, створивши таким чином розслаблений літній look.

Образ довершили рожеві сабо на фактурних підборах, зачіска мальвіна та численні прикраси. На обличчі знаменитість зробила насичений макіяж. Вона підкреслила погляд темними тінями, які нанесла на повіки, а губи намалювала рожевою помадою.

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Окрім стильного образу популярна блогерка виділилася розкішною сукнею на Каннському кінофестивалі. На третій день кіно події світська модниця з’явилася у летючій неоновій сукні зеленого кольору зі шлейфом від італійського бренду Giambattista Valli. Образ довершували срібні квіти із переробленого алюмінію. Її образ довершували дві стильні косички та ніжний макіяж.