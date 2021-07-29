За інстаграм-сторінкою fashion-інфлюенсерки в мережі стежить понад 24 мільйони прихильників з усього світу. Саме тому К’яра щодня ділиться світлинами зі свого життя та показує цікаві деталі в сторісах.

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