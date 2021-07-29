У середу білявка відправилася в один із закладів Мілана – LùBar. Блогерка зробила серію кадрів за столиком у яскравому вбранні. Як справжня італійка К’яра взяла чашечку еспресо та апельсиновий фреш.
У спекотну пору року знаменитість обирає легке та комфортне вбрання, яке дозволить шкірі дихати. Так, інфлюенсерка одягнула чорний бра під низ, а зверху одягнула рожеве кімоно на зав’язках.
Образ доповнювали широкі костюмні штани рожевого кольору та трендові сандалі на липучках від Chanel.
К’яра може похизуватися цілою колекцією сумок від люксового бренду Hermes, тож часто вигулює сумки цієї марки. Цього разу вона доповнила чорні сандалі мінімалістичним аксесуаром з крокодилячої шкіри.
За словами стилістів, чорний колір в аутфіті має завжди доповнюватися ще одним чорним елементом гардероба, тож блогерка вдало скористалася модним правилом.
Не обійшовся образ знаменитості без її улюблених прикрас. Білявка одягнула на шию чимало ланцюжків, довершивши образ браслетами та перснями.
Яскравий образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму
Яскравий образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму