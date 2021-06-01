Після других пологів К'яра Ферраньї активно хизується стрункою фігурою у відвертому одязі. Їй вдалося швидко повернути бездоганну фізичну форму.

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Літній look К'яри Ферраньї

Відома італійка відпочила у надзвичайно красивій локації. Для одних з вечорів у відпустці Ферраньї обрала красивий і спокусливий костюм лавандового кольору, що складався з мініспідниці й топу. Особливого шарму додавали жовті смужки та рожеві ґудзики. Такий одяг чудово підкреслив усі форми її тіла.

З взуття К'яра обрала біло-рожеві кросівки з зеленими шнурками. Довершила look численними аксесуарами: браслетами, ланцюжками й сережками. Волосся Ферраньї вклала в легкі локони, а на обличчі зробила блискучий макіяж у коричневих відтінках.

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