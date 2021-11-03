К'яра Ферраньї стала амбасадоркою туфель Louis Vuitton, які скоро захочуть всі: яскраві фото

Світ моди невпинно рухається вперед. Після Тижнів моди, на яких дизайнери презентували колекції для весняно-літнього сезону, бренди почали випускати рекламні кампанії з елементами гардероба для теплої пори року. Так, італійська інфлюенсерка стала амбасадоркою нової моделі туфель від Louis Vuitton Archlight, за якими зовсім скоро "полюватимуть" всі зірки стрітстайлу.

Не встигли модниці налюбуватися туфлями на масивній платформі у стилі Bratz від Versace, як на заміну їм прийшло нове взуття. Креативний директор бренду Louis Vuitton Ніколя Жескьєр представив культовий дизайн туфель французького Модного будинку.

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Одна з провідних інфлюенсерок Італії К’яра Ферраньї стала головною героїнею в рекламній зйомці. У своєму інстаграмі білявка написала, що співпраця з таким популярним брендом була для неї справжньою мрією.

Я завжди була великою шанувальницею Louis Vuitton, і тепер можу сказати, що одна з моїх мрій, коли я була маленькою дівчинкою, стала реальністю. Вийшла моя перша рекламна кампанія з Louis Vuitton,

– написала італійка.

Зйомки відбулися кілька тижнів тому в дивовижному історичному місці Мілана La Vigna di Leonardo da Vinci - винограднику, який герцог Міланський Лудовико Марія Сфорца подарував Леонардо да Вінчі у 1498 році, коли він працював над картиною "Таємна вечеря".

Для презентації слінгбеків К’яра приміряла дизайнерські речі та показала, як легко можна адаптувати туфлі на невеликих підборах у звичайне життя. У такому взутті інфлюенсерка вийшла на прогулянку з собакою, прогулялася містом та посиділа в саду.

Туфлі Louis Vuitton Archlight вийшли у базовому бежевому, рожевому, коричневому, зеленому та синьому кольорі.



К'яра Ферраньї презентувала нове взуття від Louis Vuitton / Фото з інстаграму



К'яра Ферраньї презентувала нове взуття від Louis Vuitton / Фото з інстаграму



К'яра Ферраньї презентувала нове взуття від Louis Vuitton / Фото з інстаграму



К'яра Ферраньї презентувала нове взуття від Louis Vuitton / Фото з інстаграму



К'яра Ферраньї презентувала нове взуття від Louis Vuitton / Фото з інстаграму



К'яра Ферраньї презентувала нове взуття від Louis Vuitton / Фото з інстаграму