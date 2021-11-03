Не встигли модниці налюбуватися туфлями на масивній платформі у стилі Bratz від Versace, як на заміну їм прийшло нове взуття. Креативний директор бренду Louis Vuitton Ніколя Жескьєр представив культовий дизайн туфель французького Модного будинку.

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Одна з провідних інфлюенсерок Італії К’яра Ферраньї стала головною героїнею в рекламній зйомці. У своєму інстаграмі білявка написала, що співпраця з таким популярним брендом була для неї справжньою мрією.

Я завжди була великою шанувальницею Louis Vuitton, і тепер можу сказати, що одна з моїх мрій, коли я була маленькою дівчинкою, стала реальністю. Вийшла моя перша рекламна кампанія з Louis Vuitton,

– написала італійка.

Зйомки відбулися кілька тижнів тому в дивовижному історичному місці Мілана La Vigna di Leonardo da Vinci - винограднику, який герцог Міланський Лудовико Марія Сфорца подарував Леонардо да Вінчі у 1498 році, коли він працював над картиною "Таємна вечеря".

Для презентації слінгбеків К’яра приміряла дизайнерські речі та показала, як легко можна адаптувати туфлі на невеликих підборах у звичайне життя. У такому взутті інфлюенсерка вийшла на прогулянку з собакою, прогулялася містом та посиділа в саду.

Туфлі Louis Vuitton Archlight вийшли у базовому бежевому, рожевому, коричневому, зеленому та синьому кольорі.



К'яра Ферраньї презентувала нове взуття від Louis Vuitton / Фото з інстаграму



К'яра Ферраньї презентувала нове взуття від Louis Vuitton / Фото з інстаграму



К'яра Ферраньї презентувала нове взуття від Louis Vuitton / Фото з інстаграму



К'яра Ферраньї презентувала нове взуття від Louis Vuitton / Фото з інстаграму



К'яра Ферраньї презентувала нове взуття від Louis Vuitton / Фото з інстаграму



К'яра Ферраньї презентувала нове взуття від Louis Vuitton / Фото з інстаграму