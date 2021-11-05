Відома інфлюенсерка епатувала в образах від Schiaparelli ще на Paris Fashion Week. Тоді вона приміряла прозову чорну водолазку із золотистими ґудзиками, одягнувши її на оголене тіло, а вже згодом продемонструвала молочний светр із золотими накладними грудьми. Та на цьому італійка не зупинилася і показала ще відвертіший вихід.

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4 листопада у Берліні відбулася церемонія нагородження GQ Woman of the Year. На світську подію знаменитість одягнула золотий топ-кульчугу, який відтворює форми та рельєф жіночих грудей та навіть пірсинг соска.

Ймовірно, К’яра зумисне з’являється в такому аутфіті на світських заходах, підтримуючи рух #freethenipples проти сексуалізації жіночих сосків.

"Захоплення частинами тіла поширюється на наші вироби. Створюючи одяг, ми віддали данину поваги до самого тіла – його прекрасним скульптурним якостям та чудесним формам. Ельза Скіапареллі вважала, що анатомія – це не просто джерело натхнення, а ігровий майданчик. Я теж в це вірю. Це поєднання дотепності і подиву – ось що визначало її роботу – сподіваюся, вона визначає і мою", – зазначив у одному зі своїх інтерв’ю Даніель Розберрі, розповідаючи про колекцію, основною темою яких стали груди.

Нові світлини інфлюенсерки вже зібрали в мережі понад мільйон вподобань. Свій образ вона доповнила чорними штанами та пальто. Волосся вона зачесала в елегантний пучок, а на обличчі зробила насичений макіяж з акцентом на темні очі, губи зірка намалювала персиковою помадою.



К'яра Ферраньї здійснила світський вихід у топі-кольчузі від Schiaparelli



К'яра Ферраньї здійснила світський вихід у топі-кольчузі від Schiaparelli



К'яра Ферраньї здійснила світський вихід у топі-кольчузі від Schiaparelli