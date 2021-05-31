К'яра Ферраньї без сумнівів є однією з найпопулярніших блогерок сучасності. За її сторінкою в інстаграмі стежать майже 24 мільйони користувачів мережі, які нетерпляче чекають на нові публікації.

Дивіться також Італійська мода: 9 найстильніших образів іменинниці К'яри Ферраньї, які можна легко повторити

Днями зірка позувала на території розкішного готелю. К'яра зробила декілька ефектних кадрів на тлі неймовірно красивих рослин і біля басейну.

Яскравий look К'яри Ферраньї

Улюблениця мільйонів постала перед камерою в елегантний чорних штанах з високою посадкою. Такий низ Ферраньї поєднала з яскравим атласним топом зеленого кольору, який зав'язала під грудьми. Вбрання оголило талію блогерки, а декоративні пір'їни на руках додали образові особливого шарму.

Такий look знаменитість поєднала з чорними босоніжками на підборах. взуття було задекороване сріблястими камінцями. Серед аксесуарів образ К'яри доповнювали численні браслети, ланцюжки та сережки.

Волосся зіркова матуся вклала у легкі та красиві локони, а на обличчі зробила бездоганний макіяж: на повіки нанесла коричневі тіні та чорні стрілочки, а губи нафарбувала блискучою нюдовою помадою.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч: