К'яра Ферраньї позувала в топі та светрі з новорічним принтом: фото блогерки

Італійська фешн-блогерка К'яра Ферраньї напередодні новорічних свят публікує в мережі фото, на яких демонструє яскраві образи. Зокрема, продемонструвала аутфіт в тематичному топі та светрі.

Модниці в різних куточках світу надихаються знаменитостями. Так, напередодні свят дівчата прагнуть виглядати бездоганно, стильно, тому улюблениці мільйонів демонструють актуальні образи.

Дивіться також К'яра Ферраньї влаштувала сімейну фотосесію біля ялинки: який образ обрала блогерка

Святковий look К'яри Ферраньї

Італійка відправилася на зимовий відпочинок в гори. На балконі готельного номера на тлі засніженої природи влаштувала фотосесію.

К'яра позувала на камеру у світлих обтислих джинсах. Поєднала такий верх з топом на коротких бретелях і светром молочного кольору. На вбрання були зелені, червоні та жовті новорічні візерунки.

Волосся блогерка вклала в легкі локони. Свій образ доповнила виразним макіяжем з блискучими коричневими тінями на повіках і блиском на губах. Серед аксесуарів аутфіт довершила коштовна підвіска.

К'яра Ферраньї в новорічному одязі / Фото з інстаграму блогерки