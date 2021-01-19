Італійська блогерка К'яра Ферраньї залюбки ділиться зі своїми прихильниками в інстаграмі стильними образами. Модна інфлюенсерка добре знається на трендах, тож продемонструвала новий модний look.

Відома італійська блогерка навіть попри те, що перебуває на 8-му місяці вагітності, веде активний спосіб життя та майже щодня вирушає кудись у справах. Кожного разу К'яра підкорює мережу бездоганними образами, якими ділиться на своїй особистій сторінці в інстаграмі.

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Інфлюенсерка оприлюднила фото, на якому окрім стильного образу, показала свою улюблену модель сумки Hermes. Ферраньї любить яскраве вбрання, тож обрала аксесуар у голубому кольорі.

Образ К'яри Ферраньї

Для нового виходу знаменитість приміряла сорочку в рожево-голубу смужку, яку доповнила яскравим рожевим жилетом. К'яра одягнула світло-голубі джинси вареники, а довершила образ улюбленою сірою екошубою Max Mara та лоферами Chanel.

Біляве волосся інфлюенсерка накрутила, а на обличчі зробила коричневий макіяж: нафарбувала губи коричневою помадою, а повіки – коричневими тінями, які підкреслила чорною підводкою.

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