Відома італійська блогерка, яка вдруге вагітна, ніяк не натішиться своїм станом. Інфлюенсерка досить часто оголює в інстаграмі живіт, а також хизується збільшеними грудьми.

З кожним днем фігура інстаграм-зірки змінюється, тож вона намагається закарбувати якомога більше моментів при надії, пише 24 канал. Цього разу Ферраньї опублікувала новий кадр, який підкреслив її вагітний живіт. Зараз італійка перебуває на 8 місяці вагітності.

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На новій світлині К’яра Ферраньї позувала у профіль у дзеркалі. Вона розстебнула молочний піджак та штани, похизувавшись пружними грудьми та чималим вагітним животом.

Біляве волосся інфлюенсерка залишила розпущеним. На обличчі зіркової матусі був гарний макіяж. К’яра нафарбувала повіки коричневими тінями, а губи підкреслила улюбленою нюдовою помадою.

Особливої родзинки кадрам надали аксесуари. Блогерка одягнула срібні сережки та кольє у формі змії, комбіноване різними металами. Дизайн кольє найкраще підходить для вечірніх виходів.



Італійська модниця опублікувала відверте фото / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї