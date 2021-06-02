К'яра Ферраньї показала стильний варіант літнього образу: фото в рожевому костюмі

Італійська фешн-блогерка К'яра Ферраньї ледь не щодня показує прихильницям варіанти стильних образів. Вона поділилася новою серією фото, де позувала у рожевому костюмі, що підійде для прогулянок та романтичних побачень влітку.

Настало літо й пора змінювати свій гардероб. У цьому сезоні актуальні яскраві кольори, тому Ферраньї часто позує на камеру в одязі кольорів веселки, демонструючи варіанти стильних образів для спекотних днів.

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Яскравий look К'яри Ферраньї

Зіркова матуся оприлюднила серію яскравих фотографій, які зробила на тлі красивих квітів. Ферраньї зображена на знімках у лакованому костюмі насиченого рожевого кольору, що складався з мініспідниці й топу з короткими рукавами. Вбрання підкреслило струнку талію спокусливої італійки та її довгі ніжки.

Такий look блогерка поєднала з білими кросівками з жовтими шнурками. Доповнила аутфіт численними прикрасами, з якими вже з'являлася на публіці: браслетами, ланцюжками та сережками. Волосся К'яра вклала у фірмові локони, а на обличчі зробила звичний виразний макіяж у коричневих відтінках.

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