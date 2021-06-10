Блакитний "леопард" та рожеві туфлі: К'яра Ферраньї показала грайливий look в стилі принцеси

Італійська інфлуенсерка К'яра Ферраньї тільки-но повернулась в Мілан із відпочинку біля узбережжя. На прогулянку в центр міста вона одягнула красивий образ, який чудово підійде для побачення.

Зірка презентувала італійцям її тимчасову "каву на колесах", де всі бажаючі до 18 липня зможуть скуштувати каву від Ферраньї на одній з площ міста.

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Мрії збуваються! Ви можете прийти сюди і пообідати, зробити ланч, аперитив або повечеряти, а також зможете замовити каву на виніс з нашими персоналізованими паперовими стаканчиками,

– повідомила Ферраньї.

К'яра додала, що разом з кавовою компанією вона створила спеціальну зону для відпочинку, аби людям було де сісти і насолодитись італійською кавою.

Образ К'яри Ферраньї

Для особливої події К'яра Ферраньї одягнула мідісукню блакитного кольору, головним принтом якого були леопардові плями з рожевими блискітками. Для завершення образу вона взяла сумочку власного однойменного бренду та рожеві туфлі човники на підборах. Стилісти "закрутили" її волосся у два милих пучки, а обличчя підкреслили сяючим денним макіяжем. Такий образ нагадував справжню принцесу, яка завітала на італійські вулички, аби посмакувати кавою.

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