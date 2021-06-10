Зірка презентувала італійцям її тимчасову "каву на колесах", де всі бажаючі до 18 липня зможуть скуштувати каву від Ферраньї на одній з площ міста.

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Мрії збуваються! Ви можете прийти сюди і пообідати, зробити ланч, аперитив або повечеряти, а також зможете замовити каву на виніс з нашими персоналізованими паперовими стаканчиками,

– повідомила Ферраньї.

К'яра додала, що разом з кавовою компанією вона створила спеціальну зону для відпочинку, аби людям було де сісти і насолодитись італійською кавою.

Образ К'яри Ферраньї

Для особливої події К'яра Ферраньї одягнула мідісукню блакитного кольору, головним принтом якого були леопардові плями з рожевими блискітками. Для завершення образу вона взяла сумочку власного однойменного бренду та рожеві туфлі човники на підборах. Стилісти "закрутили" її волосся у два милих пучки, а обличчя підкреслили сяючим денним макіяжем. Такий образ нагадував справжню принцесу, яка завітала на італійські вулички, аби посмакувати кавою.

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