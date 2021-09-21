К'яра Ферраньї вже давно перестала бути просто блогером на просторах соціальних мереж. У дівчини майже 25 мільйони підписників та свій власний однойменний бренд одягу.

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З 2013 року К'яра Ферраньї входить до списку 500 найвпливовіших людей у світі моди. Знаменитість часто демонструє на собі вбрання не лише свого бренду Chiara Ferragni Collection, але й віддає перевагу багатьом іншим люксовим брендам.

Італійка пильно слідкує за трендами, тож знає, що цього сезону займає топові позиції. Кардиган, який представив Симон Порт Жакмю у своїй осінньо-зимовій колекції – досить обмежений у своїй універсальності, але його полюбили всі світові знаменитості.

Одразу після показу в кардиганах Jacquemus прогулювалися супермоделі Белла Хадід і Кендалл Дженнер, а нещодавно відвертий образ вирішила показати К’яра Ферраньї.

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Образ К’яри Ферраньї

Нові фото італійка зробила на одній із розкішних вілл Il Sole di Ranco у Венеції. Інфлюенсерка одягнула на святкування світло-салатовий короткий кардиган із золотою застібкою Jacquemus. Такий виріб є дуже відвертим, оскільки оголює не лише груди.

Втім варто зазначити, що К’яра продемонструвала після других пологів ідеальну фігуру, тож кардиган лише підкреслив її плоский живіт.

Образ знаменитості довершили сині джинси та біло-зелені кросівки снікерси від її особистого бренду. Довершили наряд неоновий плащ та сумка від Louis Vuitton.

К’яра Ферраньї дуже любить прикраси, тож на шию вона одягнула зелений ланцюжок , а на руку – безліч браслетів та годинник.



Відвертий образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Відвертий образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Відвертий образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму інфлюенсерки