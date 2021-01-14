Італійська блогерка К'яра Ферраньї часто ділиться в мережі з прихильниками стильним вбранням. Найвідоміша італійська інфлюенсерка модної індустрії вже давно перестала бути просто блогером на просторах соціальних мереж. У дівчини понад 22 мільйони підписників та свій власний однойменний бренд одягу.

З 2013 року К'яра Ферраньї входить до списку 500 найвпливовіших людей у світі моди. К'яра - бажана гостя на всіх модних подіях. Білявка охоче носить вбрання не лише свого бренду Chiara Ferragni Collection, але й віддає перевагу багатьом іншим люксовим брендам, пише 24 канал.

Дивіться також У панамі Prada і тапках-єдинорогах: Джіджі Хадід привітала Зейна Маліка з днем народження

Так, дивлячись на зимовий верхній одяг знаменитості, можна з легкістю сказати, що популярна цього сезону шуба зі штучного хутра Teddy Bear від Max Mara – безперечний фаворит К'яри Ферраньї. У зимовому арсеналі блогерки переважають пастельні відтінки.

Образ К'яри Ферраньї

Нове фото італійка зробила у своєму розкішному будинку в Мілані з чоловіком Fedez. Для прогулянки інфлюенсерка обрала ефектний образ. Вона постала перед камерою у рожевому костюмі, який складався з подовженого кардиганата штанів-кюлотів. Літній свіжий відтінок костюму Ферраньї поєднала зі світло-коричневою екошубою Max Mara. Свій аутфіт модниця доповнила коричневою сумкою Hermes.

Образ завершив розкішний макіяж у коричневих відтінках, а білявому волоссі стилісти додали ефекту завдяки кучерявим локонам. Поруч з інфлюенсеркою позував її не менш стильний чоловік Fedez. Співак приміряв чорний total look. Він одягнув чорний світшот, джинси і такого ж кольору пальто.



Італійська блогерка показала ефектний образ / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї



Італійська блогерка показала ефектний образ / Фото з інстаграму К'яри Ферраньї