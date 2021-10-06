К'яра Ферраньї одягнула провокативний светр із золотими грудьми: розкішний монохромний аутфіт

Популярна італійська блогерка приїхала до Парижу наприкінці вересня на Paris Fashion Week. Знаменитість є затятою модницею, тож відвідувала всі світські заходи та покази нових колекцій. У модній столиці світу К’яра Ферраньї здійснила стильний вихід у светрі від бренду Schiaparelli.

Італійка часто любить епатувати своїм вбранням, тож зуміла вже вразити Париж своїм виходом в екстравагантній вололазці з прозорого матеріалу від бренду Schiaparelli. Вбрання із сітки було прикрашене золотою фурнітурою, яка лише частково прикрила відвертий образ.

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5 жовтня інфлюенсерка показала прихильникам новий монохромний образ, головною родзинкою якого став светр із золотими грудьми з нової колекції легендарного французького Модного будинку. При створенні нової колекції осінь – зима 2021-2022 – основною темою стали сюрреалістичні груди.



Вбрання з нової колекції бренду Schiaparelli

"Захоплення частинами тіла поширюється на наші вироби. Створюючи одяг, ми віддали данину поваги до самого тіла – його прекрасним скульптурним якостям та чудесним формам. Ельза Скіапареллі вважала, що анатомія – це не просто джерело натхнення, а ігровий майданчик. Я теж в це вірю. Це поєднання дотепності і подиву – ось що визначало її роботу – сподіваюся, вона визначає і мою", – зазначив у одному зі своїх інтерв’ю Даніель Розберрі.

Образ К’яри Ферраньї

Знаменитість одягнула білий в’язаний светр з короткою горловиною та золотими накладними грудьми. Свій аутфіт вона доповнила молочними штанами та чоботами кремового відтінку. Білявка зав’язала елегантний пучок, випустивши кілька пасм волосся.

Серію стильних кадрів інфлюенсерка зробила у люксовому готелі Cheval Blanc Paris з виглядом на річку Сену.



Стильний образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму



Стильний образ К'яри Ферраньї / Фото з інстаграму