К'яра Ферраньї одягнула на прогулянку стильну рожеву сукню в клітинку: фото

Італійська модна інфлюенсерка та молода матуся відправилася нещодавно зі своєю сім’єю на відпочинок в Грецію. Звідти білявка демонструє стильні літні образи. Дизайнерка показала своїй 24-мільйонній аудиторії ніжну рожеву сукню, яку можна одягнути на прогулянку в теплу пору року.

Після других пологів К'яра Ферраньї швидко повернулася у свою звичну форму, тож демонструє прихильникам світлини в купальниках та обтислому вбранні. Знаменитість зробила кадр у короткій сукні, яка не лише підкреслює її струнку фігуру, але й довгі ноги.

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Ніжний аутфіт К'яри Ферраньї

Відома італійка відправилася відпочивати у надзвичайно красиву локацію. Знаменитість зупинилася у готелі, хол якого прикрашений фіолетовими та зеленими гортензіями, а також рожевими піонами. На тлі квітів інфлюенсерка зробила кадр у літньому образі.

К'яра Ферраньї обрала рожеву сукню в білу клітинку з відкритою спиною. Блогерка добре знається на стилі, тому не дарма одягнула плаття саме в такому кольорі. Цього сезону рожевий та всі його відтінки просто на піку популярності.

У своїх колекціях дизайнери зробили ставку на ніжні та романтичні відтінки, які вдало вписуються у будь-які образи та поєднуються не лише соло, але з іншими яскравими та пастельними кольорами.

Ніжну сукню інфлюенсерка вирішила доповнити ще одним трендовим кольором – зеленим. Знаменитість доповнила образ сумкою Hermes. Аксесуарів від всесвітньо відомого люксового бренду у К’яри є надзвичайно багато різних розмірів та кольорів.

Літній образ італійська модниця довершила стильною зачіскою. Білявка заплела спереду дві тоненькі косички, зробила легкі локони та насичений макіяж. Повіки дівчина намалювала золотистими тінями, а губи коричневим блиском для губ.

К’яра дуже любить прикраси, тож додала до свого образу кілька ланцюжків на шиї та безліч браслетів на руку.

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