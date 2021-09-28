К'яра Ферраньї одягнула на показ Schiaparelli прозору водолазку без білизни: вражаючі фото

Популярна блогерка та дизайнерка К'яра Ферраньї прилетіла у Париж на Тиждень моди, який стартував учора, 27 вересня. Інфлюенсерка любить не лише яскраве вбрання, але й епатажне. Так, вона прогулялася вулицями Парижа у прозорій водолазці без білизни.

Серію фото у відвертому вбранні італійка опублікувала у своєму інстаграмі, за яким стежить майже 25 мільйонів користувачів зі всього світу. К’яра Ферраньї є найвідомішою блогеркою Мілану, у неї є свій власний однойменний бренд, тож білявка пильно слідкує за модою.

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Знаменитість відвідувала покази та світські заходи, які проходили в Італії під час Тижня моди, а тепер прилетіла в Париж на шоу своїх улюблених брендів. Свої колекції для весняно-літнього сезону покажуть Chanel, Miu Miu и Louis Vuitton та багато інших гучних марок.

За кілька днів до показу, або перед самим початком шоу, знаменитості демонструють на собі образ, який повністю складається з елементів гардероба окремого бренду.

У знак поваги та любові до марки Schiaparelli, яку заснувала модельєрка Ельза Скіапареллі – найбільша суперниця Коко Шанель, К'яра приміряла чорний аутфіт.

Образ К'яри Ферраньї

Важливо дотримуватись вишуканого стилю не тільки в одязі, але й інтер’єрі. Допоможуть вам у цьому електрокаміни. Виробники подбали не тільки про їхню якість і безпечність, але й про дизайн, який ідеально доповнить вигляд вашого помешкання.

Блогерка одягнула темно-сірі штани на високій посадці із золотистими ґудзиками, які доповнила чорними лоферами на масивній підошві. Білявка додала образу wow-ефекту, одягнувши прозору водолазку з чорної сітки на оголене тіло. Груди блогеркаприклеїла золотистою фурнітурою, яка лише частково прикрила відвертий образ.

Зверху Ферраньї приміряла шкіряну чорну куртку, яку довершували брошки у вигляді губ та вуха. Аутфіт доповнила чорна сумка на короткій ручці, сонцезахисні окуляри та сріблястий ланцюжок на шиї. Знаменитість зав’язала волосся у хвіст та розпустила передні пасма.



Образ К'яри Ферраньї у Парижі / Фото з інстаграму блогерки



Образ К'яри Ферраньї у Парижі / Фото з інстаграму блогерки



Образ К'яри Ферраньї у Парижі / Фото з інстаграму блогерки