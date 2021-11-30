Нещодавно відома інфлюенсерка К’яра Ферраньї, за якою в інстаграмі стежить понад 25 мільйонів користувачів зі свого світу, нещодавно анонсувала у своєму блозі вихід реаліті-шоу про свою сім’ю "The Ferragnez".

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Відомо, що 8-серійний серіал вийде в грудні на Amazon Prime Video та буде представлений у 240 країнах світу. Серіал покаже повсякденне життя італійської родини. Реаліті-шоу почали знімати наприкінці 2020 року. У серіалі глядачі побачать важливі події, які сталися у 2021 році: друга вагітність і народження дитини К’яри та участь Fedez в музичному фестивалі в Сан-Ремо.

Перша прем’єра серіалу відбулася у Мадриді. Для такої важливої події закохане подружжя приміряло образи від відомих брендів.

Образ К’яри Ферраньї та Fedez

Знаменита італійка приміряла чорну велюрову сукню на бретельках з глибоким розрізом на нозі. Ефектний виріб білявка обрала від одного зі своїх найулюбленіших брендів – Dior. Інфлюенсерка доповнила образ чорними туфлями-човниками, а волосся зачесала в елегантну зачіску.

Розкішний look К’яра доповнила золотистими сережками, а на обличчя нанесла макіяж з акцентом на яскраво-червону помаду на губах.

Італійський музикант Fedez приміряв чорну базову футболку під низ та костюм від дизайнера Вірджила Абло бренду Off-White.



Ефектний образ подружжя / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Ефектний образ подружжя / Фото з інстаграму інфлюенсерки



Ефектний образ подружжя / Фото з інстаграму інфлюенсерки