Квітковий принт – новий тренд, який вже починають носити модниці

Навіть попри те, що за вікном лише розпочалася люта зима з морозами та хуртовинами, все одно в календарі весна наближається. Інстаграм-інфлюенсерки та streetstyle-зірки радять звернути увагу на квітчастий принт з ромашками, хризантемами, маргаритками та ірисом.

Модний квітковий принт активно запроваджує у свій гардероб данська модниця Емілі Сіндлев, іспанка Бланка Міро, Перніль Розенкільд, Кароліна Далл, співачка Дуа Ліпа та Голзі.

Цікаво Ріанна закриває cвій модний бренд Fenty: основна причина

Не чекаючи весни, дівчата вже взимку почали одягати відповідне вбрання з квітковим принтом. Квіти прикрашають не лише штани, спідниці, шовкові блузи, кардигани, але й сумки та лофери.

Модні інфлюенсерки радять доповнювати таке миле вбрання відповідними аксесуарами: одягайте трендові чокери з різнокольоровими каменями, як робить це Перніль Розенкільд, або золоті каблучки за прикладом Бланки Міро.

Найкраще з квітковим принтом поєднуються популярні черевики-челсі, які завоювали популярність ще восени. Якщо ваш весняний гардероб заповнений базовими відтінками, то квітковий принт – стане чудовим яскравим поєднанням.