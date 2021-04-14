Цього сезону особливу популярність здобувають сукні квіткових принтів. Їх вже встигли приміряти безліч світових знаменитостей, серед яких Селена Гомес, Кендалл Дженнер, Олівія Палермо та інші. Стилісти радять модницям поповнити свої гардероби сукнями саме з флористичними візерунками.

Дизайнери люблять рослинні орнаменти, тож кожного сезону впроваджують цей принт у свої колекції.

Читайте також Туфлі Prada – найулюбленіше взуття інфлюенсерів: як вони виглядають

Цього сезону в центрі уваги опинилися сукні всипані дрібними польовими мотивами, великими бутонами, квітчастою вишивкою та моделі, що поєднують кілька видів візерунків.

Польові квіти

Сукні з польовими візерунками дизайнери у весняно-літніх колекціях використовують найчастіше. Щоб образ мав цікавіший вигляд, можна пограти з фактурами, поєднуючи квіткові сукні чи сарафани з грубими черевиками чи шкіряними лоферами.



Трендові квіткові сукні цього сезону / Vogue

Вишиті квіти

Сукні з вишитими флористичними візерунками – гарна альтернатива образам з квітчастих тканин. Christian Dior представили напівпрозору мінісукню з ніжного шифону та шовку. На трикотажних сукнях Valentino розцвіли великі бутони троянд, а на ошатних сукнях Elie Saab з’явилися різнокольорові квіти з леліток.



Трендові квіткові сукні цього сезону / Vogue

Великі бутони

Цього сезону дизайнери також представили сукні з великогабаритними квітчастими візерунками. На елегантних виробах з’явилися бутони троянд, фіалок, півоній та волошок. Valentino представили легкі сукні в різноманітних відтінках – від жовтого до червоного, а Carolina Herrera показали квітастий мінісарафан з об’ємним бантом.



Трендові квіткові сукні цього сезону / Vogue

Живопис

Мальовничі орнаменти, ніби змальовані з картин відомих художників, прикрасили сукні багатьох брендів. Плавні переливи барв, абстрактні флористичні мотиви й легкі акварельні мазки майоріли в колекціях Kenzo, Jason Wu і Marchesa Notte.



Трендові квіткові сукні цього сезону / Vogue

Квітчасті патерни

Десятки квіткових бутонів, що симетрично повторюють один загальний малюнок на сукні, являють собою флористичні патерни. Пропорційно розміщені рослинні орнаменти прикрасили ніжну сукню Chloe, а Erdem випустили кілька романтичних квітчастих суконь із завищеною лінією талії й об’ємними рукавами.



Трендові квіткові сукні цього сезону / Vogue

Печворк

Клаптева техніка шиття є ультра популярною в цьому сезоні, і стосуються вона не лише деніму. Бренди почали з’єднувати шматочки тканин, щоб вийшов образ, у якому можуть легко зустрітися польові суцвіття.

Бренд Dolce & Gabbana використали залишки тканин зі знаковими візерунками марки з попередніх колекцій, створивши справжній шедевр.



Трендові квіткові сукні цього сезону / Vogue

Чорні сукні

Квітчасті чорні сукні – найдраматичніший тренд весни. Carolina Herrera пропонує одягати цього сезону сукню до підлоги з об’ємними рукавами та широким поясом. Erdem пропонують придивитися до чорного сарафану, який можна одягнути під блузки чи футболки.



Трендові квіткові сукні цього сезону / Vogue