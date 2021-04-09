Квіткова сукня – наймодніша покупка сезону весна – літо 2021: образ показує Олівія Палермо

Світська левиця і нью-йоркська модниця не є активним користувачем інстаграму, та й загалом не так часто з’являється під прицілом камер, як раніше, однак знаменитість все ж таки вирішила опублікувати фото у сукні, яку цього сезону носитимуть всі.

Якщо ваша юність припала на 2000-ні, то, ймовірно, ви згадаєте реаліті-шоу The City, про молодих дівчат, які переїхали з Каліфорнії до Нью-Йорка, щоб побудувати кар’єру в модній індустрії. Однією з них була Олівія Палермо. Дівчина стала стилістом та почала приковувати своїми образами увагу всіх стрітстайл-фотографів.

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На своєму особистому профілі в інстаграмі, за яким стежить понад 6 мільйонів користувачів, Олівія опублікувала фото в сукні принту мільфльор від норвезького бренду by TiMo.

Вважається, що саме цей принт є одним з найжіночніших. Французька назва mille fleur означає розсип квітів на ягід. Всіма улюблене забарвлення в дрібну квіточку, особливо популярне навесні і влітку, а цього сезону такі сукні стануть ультратрендовими.

Олівія одягнула в офіс довгу рожеву квіткову сукню з об’ємними рукавами та спідницею плісе. Такий виріб чудово підкреслює фігуру та робить образ святковим та невимушеним водночас.

35-річна ікона стилю зав’язала волосся у хвіст, а на обличчі зробила насичений макіяж. За допомогою стилю smokey eyes вона зробила яскравий акцент на очах, завдяки чому погляд отримав неймовірну виразність. Губи Палермо нафарбувала коричневою помадою. Аутфіт модниця доповнила лаконічним бежевим годинником на руці та перснем.

"Полюбіть офіс із відкритим простором у такий прекрасний весняний день Нью-Йорка, як сьогодні!", – написала Олівія Палермо.

Прихильники написали фешіоністі в коментарях безліч приємних слів, засипавши Олівію компліментами.

"Ти завжди будеш такою гарненькою";

"Чарівна";

"Як ти красиво виглядаєш у нашому платті. Надсилаємо багато любові з Осло";

"Дивовижний вигляд";

"Колір сукні вам дуже пасує";

"Красуня неймовірна".



Бездоганний образ Олівії Палермо / Фото з інстаграму