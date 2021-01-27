У галереї Palazzo Colonna креативний директор бренду Valentino П'єрпаоло Піччолі представив кутюрну колекцію весна-літо 2021. Над новою колекцією креативний директор працював разом з графіті-художником Робертом Дель Ная.

Джерело: інстаграм Valentino

Нова кутюрна колекція Valentino весна-літо 2021 присвячена ручній майстерності.

Цікаво Chanel представили кутюрну колекцію весна – літо 2021: вражаючий показ

У своїй колекції П’єрпаоло Піччолі головний акцент поставив на яскравих кольорах та багатошаровості. В образах поєднувалися кораловий і кавовий, зелений і гірчичний, коричневий і лимонний кольори.

Особлива увага приділяється різним варіантам золотого кольору. У колекції представлені босоніжки, ботфорти на високій платформі, довгі сукні, рукавички та навіть деякі обличчя моделей вкрилися позолотою.

Кутюрні спідниці і пальто гармонійно поєднались з невимушеними топами, футболками, джемперами і худі. Вперше в показі Haute Couture брали участь чоловіки. Дизайнер вважає, що кутюр створений не тільки для жінок – він для людей незалежно від гендеру або навіть віку.

Кутюрна колекція Valentino весна-літо 2021



Кутюрна колекція Valentino / Jet Setter



Кутюрна колекція Valentino / Jet Setter



Кутюрна колекція Valentino / Jet Setter



Кутюрна колекція Valentino / Jet Setter



Кутюрна колекція Valentino / Jet Setter



Кутюрна колекція Valentino / Jet Setter