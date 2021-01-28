Після смерті Карла Лагерфельда крісло креативного директора жіночої лінії одягу очолив дизайнер Кім Джонс. Ця подія у fashion-індустрії є історичною, адже британець ніколи раніше не робив жіночий одяг. До цього Джонс очолював лише чоловічі бренди. У передостанній день Тижня моди дизайнер представив всім свою першу лінійку жіночого одягу.

Джерело: 24 канал

Підтримати креативного директора лінії жіночого одягу прийшли його зіркові подруги.

Цікаво Chanel представили кутюрну колекцію весна – літо 2021: вражаючий показ

Дебютний показ відкрила Демі Мур. Вона дефілювала подіумом в ефектному костюмі з шовку. Глибоку лінію декольте доповнили акцентні довгі сережки. Вікторіанські риси, які Джонс застосував у силуеті підкреслили жіночність у весняно-літній колекції.

За актрисою представляли кутюрну колекцію Fendi Белла Хадід, Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс разом із донькою Лілою, Крісті Тарлінгтон, Кара Делевінь та багато інших.

Моделі дефілювали в лабіринті зі скляних конструкцій прикрашених зеленими рослинами і деревами. У колекції моделі представили штанні костюми, брутальні галіфе в парі з жокейський чобітьми, сукні з невагомими напівпрозорими деталями і навпаки – важкими щільними шлейфами.

Головним натхненням для створення колекції став модерністський твір Вірджинії Вулф "Орландо" та роботи її сестри Ванесси Белл – англійської художниці та дизайнерки інтер’єрів, що була членом групи Bloomsbury. За словами Джонса, він захоплювався цими жінками все своє життя.

Кім Джонс уважно досліджував архіви Fendi, тож створив витончену та жіночну колекцію, а результат його роботи перевершив усі очікування.

Кутюрна колекція Fendi весна-літо 2021



Кутюрна колекція Fendi весна-літо 2021 / Фото з інстаграму fashionfutyrewear



Кутюрна колекція Fendi весна-літо 2021 / Фото з інстаграму fashionfutyrewear



Кутюрна колекція Fendi весна-літо 2021 / Фото з інстаграму fashionfutyrewear



Кутюрна колекція Fendi весна-літо 2021 / Фото з інстаграму fashionfutyrewear



Кутюрна колекція Fendi весна-літо 2021 / Фото з інстаграму fashionfutyrewear



Кутюрна колекція Fendi весна-літо 2021 / Фото з інстаграму fashionfutyrewear



Кутюрна колекція Fendi весна-літо 2021 / Фото з інстаграму fashionfutyrewear



Кутюрна колекція Fendi весна-літо 2021 / Фото з інстаграму fashionfutyrewear



Кутюрна колекція Fendi весна-літо 2021 / Фото з інстаграму fashionfutyrewear