Chanel представили кутюрну колекцію весна – літо 2021: вражаючий показ

Відомий французький бренд Chanel представив нову кутюрну колекцію у вигляді фільму про показ в Гран-Пале, який зняв нідерландський фотограф Антон Корбейн. Креативний директор бренду Віржіні Віар присвятила нову колекцію теплоті та важливості сімейних стосунків.

Джерело: Buro 24/7

Фільм почався з чорно-білих кадрів, а вже після того, як з’явився колір, стало зрозуміло, що всі знаходяться на весіллі.

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У період пандемії гостей не запрошували, тож у залі пустували стільці. Виняток зробили лише для амбасадорів бренду – Маріон Котіяр, Ванесси Параді, Каролін де Мегре, Лілі Роуз Депп та Пенелопи Крус.

Перед показом шоу Антон Корбейн зняв знаменитостей, які позували в новому салоні Chanel на вулиці Камбон, 31. Паризький дизайнер інтер'єрів Жак Гранж відремонтував салон в дусі Габріель Шанель.

Моделі на показі дефілювали не поодинці, а невеликими гуртами, як на прогулянці. Креативна директорка розповіла, що вона так стилізувала показ для того, аби моделі мали вигляд, як на сімейних архівних фото.

Я люблю великі сімейні свята, коли разом возз’єднуються кілька поколінь однієї родини. Це так тепло й душевно. А в ці дні ми почуваємося в Chanel як члени великої родини,

– зазначила Віржині Віар.

В колекцію увійшли твідові сукні з голими плечима і бантами, жакети з безліччю оборок, знімні спідниці зі складною вишивкою, які надягають поверх сукні як фартух, комплект з сітки і шифону.

Стилістика колекції розпочинається від дитячих наївних мотивів (бантики і рожеві оборки) до дорослих, і це не просто так. На весіллях збираються гості різного віку, тож за задумом Віар, колекція повинна нагадувати і про маленьких дітей і про матерів нареченої і нареченого.

Гості на урочистості одягнені у квіткові корони та чорно-білі туфлі Мері-Джейн на невеликому каблуці. В образі нареченої зчитується естетика 1920-х років: вона одягнута в довгу атласну сукню з коміром, вишиту перлами-метеликами та оздоблену безліччю ґудзиками.